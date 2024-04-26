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Zehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor

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Zehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor

Spor Haberleri

Vakıfbank'ın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş son paylaşımıyla gündem oldu. Sakatlığının tedavisi için İtalya'ya giden Güneş

Şu sıralar yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya'da bir tedavi merkezinde bulunan Zehra Güneş, 'günaydın' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir öğününü paylaşan Güneş böylece form sırrından ipucu vermiş oldu.

Zehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor - 1. Resim

Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Güneş'e sosyal medyda "Böyle karın mı doyar?" yorumları yapıldı. 

Düzenleyen:  - Spor
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