Zehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Vakıfbank'ın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş son paylaşımıyla gündem oldu. Sakatlığının tedavisi için İtalya'ya giden Güneş
Şu sıralar yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya'da bir tedavi merkezinde bulunan Zehra Güneş, 'günaydın' paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir öğününü paylaşan Güneş böylece form sırrından ipucu vermiş oldu.
Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Güneş'e sosyal medyda "Böyle karın mı doyar?" yorumları yapıldı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor