Zehra Güneş bir paylaşımla yine ortalığı karıştırdı! Vücudunun formunu böyle koruyor

Düzenleyen: Songül Soysal 26 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme:

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Vakıfbank'ın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş son paylaşımıyla gündem oldu. Sakatlığının tedavisi için İtalya'ya giden Güneş