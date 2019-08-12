Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkes hemfikir ki; çok yakında savaşlar su yüzünden çıkacak. Buna rağmen kirletmeye devam ediyoruz. Neyse ki, duyarlı şirket ve kuruluşlar var da gelecek için bir şeyler yapıyor. Bunlardan biri de Dell Technologies... Ülkemizde TURMEPA ile kıyı temizliği yapan, bilinçlendirme çalışmalarına da destek olan şirket, sadece bazı ambalajları sahillerden, su yollarından, kıyılardan toplayarak 7 tondan fazla plastiği okyanustan uzak tutmayı başardı. Bu plastikler XPS 13 dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıldı. 2025 yılında ise plastiğin ürünlerinde kullanımını 10 kat artırmayı taahhüt etti Dell. Ayrıca 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandırdı, 45 binden fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürtürülebilir materyali de kullandı. Şirket, atık su miktarını da 4,5 milyon metreküp azalttı.