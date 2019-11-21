Bu sonbahar beklenen yağmurlar yağmadı. Barajlarda su hızla tükeniyor. Peki, çeşmeden akan suyumuzun kalitesi nasıl? İSKİ'ye göre suyumuz temiz. Ama su arıtma filtreleri öyle demiyor, adeta çamur deryasını andırıyor. TGRT Haber, İstanbul'un çeşme suyunu masaya yatırdı.
Çeşmemizden akan su ne kadar temiz?
21.11.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Su arıtma filtresi takıp test ettik. Şebeke suyundaki sakıncalı maddeleri görünce gözlerinize inanamayacaksınız...
Kaynak: İHA
Etiketler : şebeke suyu,
664005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664005.aspx
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