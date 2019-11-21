Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sonbahar beklenen yağmurlar yağmadı. Barajlarda su hızla tükeniyor. Peki, çeşmeden akan suyumuzun kalitesi nasıl? İSKİ'ye göre suyumuz temiz. Ama su arıtma filtreleri öyle demiyor, adeta çamur deryasını andırıyor. TGRT Haber, İstanbul'un çeşme suyunu masaya yatırdı.