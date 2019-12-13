Edinilen bilgiye göre, Halıcılar Ortaokulu’nda öğrenim gören 10 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu. Kusma ve bulantı şikayeti bulunan ortaokul öğrencilerine ilk önce Halıcılar Sağlık Ocağı ekipleri müdahale etti. Daha sonra 112 ekiplerini Halıcılar Orta Okulu'na sevk edildi. 3 ambulansla acil servise getirilen 9 öğrenci tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu
13.12.2019 - 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : gıda zehirlenmesi,Burdur,
668540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668540.aspx
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