Alınan bilgiye göre, Ukranya'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı
27.12.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.
Kaynak: AA
Etiketler : istanbul boğazı,gemi kazası,
671341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671341.aspx
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