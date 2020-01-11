Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu’nda şu anda Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat çalışmaları kapsamında Kazlıçeşme Sanat Galerisi olarak kullanılan tarihî bina; Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında ise Halil Paşa tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere “Zeytinburnu Askerî Hastanesi” olarak tahsis edildi. Bina Cumhuriyet döneminde yurt, tanzim çadırı, gibi birçok hizmeti verdikten sonra 1935-1956 yıllar arasında yeniden hastane hizmeti vermeye başladı. Bina daha sonra 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verdi. Tarihî binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Restorasyon çalışmaları sırasında binanın alt bölümünde dev mozaik bulundu. Mozaiğin yer döşemesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yapılan ön incelemelerde mozaiğin yaklaşık olarak MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Mozaik üzerinde merkezi dalga ve örgü motifi bordürlü bir daire içine yerleştirilmiş sekiz köşeli ana motif bulunuyor. Mozaiğin ana formu çevreleyen birbirine geçmiş düğüm motifleri ile ve dairelerin iç kısmına yerleştirilmiş geometrik motiflerle zenginleştirildiği görüldü.

Ertuğrul Gün - Ahmet Faruk Sarıkoç -

Sümeyye İnal İHA