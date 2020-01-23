Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökgöl, çiflikte 12 çeşit böcek yetiştiriyor. Bu böcekleri, hayvanat bahçeleri, pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılara satıyor. Üretimi yapılan hamam böceği çeşitlerinin tanesi, 45 kuruştan başlayıp 10 liraya kadar alıcı buluyor. Kilogramı 90 lirayı bulan un kurdu ise kırmızı etten pahalı oluşuyla dikkati çekiyor. İşin çok zahmetli olduğunu vurgulayan Gökgöl, şöyle diyor: En pahalı hamam böceği halk arasında ‘casus böceği’ olarak bilinen Madagascar cinsi. Tanesi 10 TL, protein değeri yüksek. Yaklaşık on ayda yetişiyor. Bu süredeki masrafı 9 TL buluyor.