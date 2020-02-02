Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir cenaze törenine katılmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağlamasından etkilenen 11 yaşındaki Mustafa Ulaş, kumbarasında biriktirdiği paraları Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a bir mektup ile birlikte teslim etti. Kumbarayı teslim alan Başkan Çolakbayrakdar, "Elazığ merkezli ve Malatya da meydana gelen deprem neticesinde orada yaşayan kardeşlerimiz ciddi manada yara almıştır. Bu noktada yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte. Olayın ilk anından itibaren devletimizin bütün kurumları, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ciddi bir refleks göstererek olay yerine gerekli bütün müdahaleleri yapmak için çalışmalar başlatmışlar. Bakanlarımız, bütün kamu görevlileri, vatandaşlarımız, milleti ve devleti ile el ele vererek yapılması gerekenler için seferber olmuşlardır" dedi.



Başkan Çolakbayrakdar, "Tabi ki bu noktada kadirşinas bir milletiz. Yediden yetmişe herkes, çocuğundan yaşlısına kadar herkes acaba biz ne yapabiliriz, şu anda mağdur olan kardeşlerimiz için ne yapabiliriz noktasında bir kaygının içerisindeydik. Şu anda yanımda bulunan kardeşimiz Mustafa da bunlardan bir tanesidir" diyerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın cenaze töreninde gözyaşlarını birebir gördükten sonra 'benim de yapmam gereken ne var' kaygısı ile kumbarasında biriktirmiş olduğu paraları Belediye Başkanına bir mektup yazarak 'bu paraları oraya göndermek istiyorum' diye şu anda yanımızda. Birazdan onun da paraları bankaya yatırılacak. AFAD üzerinden oradaki depremzedelere ulaşmış olacaktır. Tabi ki de bunun sembolik bir önemi var. Mustafa oradaki kendi akranlarına, kendi yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamış olduğu o anki acıyı derinden hissettiği için onlara bir yardım eli uzatmaya çalışıyor. Bütün Türk milleti olarak hep beraber bu coğrafyada yaşayan herkesin ihtiyacı olan ne var ise bizim milletimiz her daim yanında olmuştur. Şu anda da Türkiye sınırları içerisinde Elazğ’daki, Malatya’daki deprem felaketinde orada yaşayan kardeşlerimize yardım etme noktasında hep beraber seferber olmuş durumdayız."



11 yaşındaki Mustafa Ulaş ise, "İlk olarak televizyonda gördüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ağlıyordu, bu görüntüden çok etkilendim. Daha sonra anneme söyledim. Sonrasında babam ile birlikte getirdik. Orada yaşayan kardeşlerimizi görünce çok duygulandım. Bu yüzden böyle bir iyiliği yapmak için Kocasinan Belediyesine getirdim. Onların da oraya iletmesini rica ediyorum" diye konuştu.



Mustafa Ulaş mektubunda ise, "Selam sevgili başkanım. Ben Mustafa Ulaş. İki aydır biriktirdiğim harçlığımı Elazığ'daki ve Malatya'daki depremzede, üşüyen çocuklar için veriyorum. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Sayın Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Başkanıma teslim edin ellerinizden öperim" ifadesine yer verdi.