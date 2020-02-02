Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz mevkisinde meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Göcen, gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabaha karşı sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle koltuk ve halı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark etmeyen Göcen, çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.