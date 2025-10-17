Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İntihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı var! Pakistan'ı kan gölüne çevirdiler

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan, silahlı teröristler tarafından bir askeri kampa intihar saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kuzey Veziristan bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen intihar saldırısında en az 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerginlik devam ederken, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

İntihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı var! Pakistan'ı kan gölüne çevirdiler - 1. Resim

Pakistan güvenlik güçleri, silahlı teröristler tarafından bir askeri kampa intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pakistan polisinden yapılan açıklamada, bomba yüklü bir intihar aracının kullanıldığı saldırıda 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bir teröristin bomba yüklü aracı kampın duvarına çarptığını, iki teröristin ise kampa sızmaya çalışırken vurulduğunu aktardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Pakistan ordusundan saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Pakistan hükümeti, saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu.

Öte yandan, Pakistan ordusu son 2 gün içinde Afganistan’daki Taliban yönetiminin desteklediği 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Pakistan’ın Afgan hükümetinden, topraklarının Pakistan’a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesine yönelik taleplerini yinelediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

