Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gömeç’in Keremköy Mahallesinde sabaha saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri bir zeytinlik arasında Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenleri fark etti. Harekete geçen jandarma ekipleri aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.