Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48’i Afganistan, 2’si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.