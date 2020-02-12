Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48’i Afganistan, 2’si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
12.02.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olan 3 kişi ise gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli,düzensiz göçmen,
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