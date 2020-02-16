Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki R.D., ağabeyine ait silahla oynadı. Yanlışlıkla tetiğe dokunan R.D., silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Çınar Devlet Hastanesine ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
R.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu
16.02.2020 - 16:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki genç, ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki R.D., ağabeyine ait silahla oynadı. Yanlışlıkla tetiğe dokunan R.D., silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Çınar Devlet Hastanesine ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,
681766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681766.aspx
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