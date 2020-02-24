Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince yürütülen operasyonlarda Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları E.B., F.T., F.E., H.B., S.Y., Y.G., ile S.E.'nin üst aramasında yaptı. Aramada 82 Captogan hap ve uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 zanlı adli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
24.02.2020 - 23:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Dörtyol,
683733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683733.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER