Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesine bağlı Yedi Yaprak köyü kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiği duyumu üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen duyum üzerine icra edilen Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/30 operasyonunda Gemi Tepe bölgesinde bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
Siirt'te teröristlerin hain tuzağı engellendi
28.02.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,PKK,
684603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684603.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER