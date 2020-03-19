Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve açık, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır’da akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Iğdır da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı’da ise kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.