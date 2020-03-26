Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Siirt'te yasağı dikkate almayan bir vatandaşın kent merkezi çevre yolunda eline aldığı uçurtmayı uçurarak zaman geçirmeye çalıştı. Yaşlı amcanın uçurtma uçurmaya çalışması tebessüm ettirirken bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.