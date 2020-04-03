Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem (Son depremler | 3 Nisan deprem)
03.04.2020 - 08:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,deprem,son depremler,3 Nisan deprem,
693428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693428.aspx
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