Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65 yaş üzerinde olduğu için koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Hüseyin Kundakoğlu traktörüne mazot alma talebi Kilis Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü jandarma personellerince yerine getirildi. Jandarma personeli traktöre binerek petrol istasyonundan mazot aldıktan sonra Hüseyin Kundakoğlu’na teslim etti. Hüseyin Kundakoğlu, jandarma personeline teşekkür etti.