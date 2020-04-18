65 yaş üzerinde olduğu için koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Hüseyin Kundakoğlu traktörüne mazot alma talebi Kilis Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü jandarma personellerince yerine getirildi. Jandarma personeli traktöre binerek petrol istasyonundan mazot aldıktan sonra Hüseyin Kundakoğlu’na teslim etti. Hüseyin Kundakoğlu, jandarma personeline teşekkür etti.
Mazotu biten çiftçinin yardımına jandarma koştu
18.04.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te 78 yaşındaki çiftçi Hüseyin Kundakoğlu traktörün mazotu bitince jandarmadan yardım istedi. Jandarma personeli traktöre petrol alarak çiftçiye teslim etti.
Etiketler : jandarma,traktör,kilis,
697602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697602.aspx
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