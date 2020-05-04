Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son saha çalışmasını 19 Mart'ta yapan Aytemiz Alanyaspor, 46 gün sonra ilk kez tesislerine gelerek sahaya indi. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren turuncu-yeşilli ekip, belirlenen bazı kurallar dahilinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenmanlara yeniden başladı. Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde basına kapalı yapılan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, gruplara verilen ayrı saatlerde tesislere gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ilk antrenman, dayanıklılık parkurunda topla yapılan çalışmalarla tamamlandı.