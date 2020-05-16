Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Hekimzade Mahallesi Şehit Halil Serdar Sokağı’nda meydana geldi. M.G’ye ait olan 10 ACR 935 plakalı araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
16.05.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Etiketler : Balıkesir,
704550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704550.aspx
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