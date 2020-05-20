Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatleri olması sebebiyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmadı. Gün ağarınca köydeki arkadaşları kendisine yardıma geldi ancak onlar da hayvanı kurtaramadı. İneğine sarılıp gözyaşı döken Atasoy “Zor şartlarda yaşıyorum. İneğim, evimin tek geçim kaynağı. Onu yalnız bırakamam. Burası bataklık olduğu için kimse gelemiyor. Yetkililer bana yardım etsin. Şu an çok üzgünüm” dedi. Amcası için yardım talebinde bulunan Galip Atasoy da “Yardıma geldik bir türlü çıkaramadık. Amcamı da bir türlü eve götüremedik. ‘İneğim çıkmadan ben gelmem’ diyor. On çocuğu var, hepsine bu inek sayesinde bakabiliyor” ifadelerini kullandı. İnek daha sonra köylülerin yardımıyla kurtarılırken sahibi Atasoy sevinç gözyaşları döktü.