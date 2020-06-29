Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında İnönü Mahallesi 10. Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Ailesine akşam yemeği hazırlamak isteyen M.H. yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.