Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cansız bedenin Gökhan Yükseldemir’e (40) ait olduğunu tespit etti. Yükseldemir’in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.