Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi müdahale etti.



10 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmalarını hem fabrika sahipleri hem de işçiler çaresiz gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarını işçilerle birlikte izleyen bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının ardından olayla ilgili olarak işlem başlattı.