Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan kişilerde covid19 vakası tespit edildi. Düğüne ilçeye bağlı Yolüstü Köyünden katılan vatandaşların da olduğunu tespit eden filyasyon ekipleri, hiçbir hastalık belirtisi göstermemesine rağmen İstanbul’dan köye geldiği öğrenilen bir vatandaşta virüse rastladı. Yapılan çalışmada toplamda 5 kişide virüs tespit edildi, 20 kişinin ise filyasyon ekiplerinin önerisiyle izole altında tutulması kararlaştırıldı. 5 kişi hemen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.



Karantina uygulamaya gerek duyulmayan köyde vatandaşlar kendi korunma sistemlerini kurmayı istedi. Gelen talebe ilk karşılık İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından geldi. Giriş ve çıkışların Jandarma nezaretinde kontrollü olarak sağlandığı Yolüstü Köyünde sağlık çalışanları da çalışmalarına devam ediyor. Köy Muhtarı Fatih Yılmaz; “son günlerde köyümüze yoğun şekilde tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımızla birlikte yapılan düğün neticesinde düğün sahibi bazı vatandaşlarımızın Covid19 testleri pozitif çıktı ve bu hastalar şuan Tokat devlet hastanesinde gözlem altında. Köyümüzde öyle infiale yol açabilecek panik oluşturacak karantinalık bir durum yok. Aldığımız önlemlerden ve bu önlemlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Köy giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca köyde Reşadiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri tarafından taramalar yapılıyor. Muhtarlığımızca, köyde çok gerekli olmadıkça sokağa çıkan ve maske takmayan vatandaşlarımız takip edilerek gerekli uyarılar yapılıyor. Halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil. Her şey kontrol altında” şeklinde konuştu.



Yolüstü köyünde alınan önlemlerin bir hafta boyunca devam ettirileceği bilgisine ulaşıldı.