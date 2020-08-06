Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Burgaçlı köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni patalyan bir traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 3 yaralı
06.08.2020 - 22:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde freni patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,traktör,
723209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723209.aspx
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