Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Burgaçlı köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni patalyan bir traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.