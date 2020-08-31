Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3’ü serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 7 DEAŞ şüphelisinden 4’ü tutuklandı
31.08.2020 - 21:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.
Etiketler : Afyonkarahisar,
728544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728544.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER