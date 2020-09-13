Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıhamzalı Mahallesi'nde dün tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Çiçek A'yı (20) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı ileri sürülen Gökhan A. (19) polise teslim oldu.

Zanlının ifadesinde, olaydan önce kayınbiraderinin nişan törenine katıldıklarını, davetlilerden birinin hamile eşine verdiği içeceğin alkollü olduğunu düşünerek elinden alıp attığını, bunun üzerine eşi Çiçek A'nın kendisine tavır aldığını, eve döndüklerinde de eşinin tavrını sürdürmesi üzerine eşyalarını da alıp ayrılmak istediğini, bu sırada tartıştıklarını ve pompalı tüfekle ateş ettiğini, eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Sarıhamzalı Mahallesi'nde Gökhan A'nın, dört aydır dini nikahla birlikte yaşadığı Çiçek A'yı dün çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurduğu ileri sürülmüştü.

Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.