Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu yıl pandemi dolayısıyla çok fazla moda, kıyafet, alışveriş telaşına düşmedik, gardıroplardaki kıyafetler için bile "Ne çok, ne gereksiz almışım" öz eleştirileri yaptık ama çabuk unuttuk sanki o günleri... Şimdilerde unutmak istediğimiz 2020'den kurtulmak istercesine 2021'in yeniliklerine, modasına, güzelliklerine kilitlendik. Böyle olunca da modacılardan yeni yılın modasına dair tüyolar almadan edemedik. Dado Style yetkilisi Dima Aslan bizimle yeni yılın modasının öne çıkan özelliklerini paylaştı. 2021 yılında kadınlar için uzun, kabarık, işlemeli modeller hazırladı modacılar. Önden kısa arkadan uzun olan kıyafetler, ‘selfie’ adı verilen modeller tamamen kısa barbie elbise tarzındaki kıyafetler tercih edilen modeller olacak. Bu yıl belirgin renkler yerine 'karışık' renkler öne çıkacak. Bir taraftan rahatlık, diğer taraftan değerli taşların kullanıldığı kıyafetler hazırlanacak. Jean pantolonda da tişörtte de taşlar göreceğiz. En çok tercih edilen renklerin ise altın sarısı, bordo ve yeşil olması muhtemel...

TÜRK KADINI MODA SEVİYOR

Dima Aslan, Türk kadınlarının giyimlerine son derece önem veriyor. Lüks ve gösterişin yanı sıra fiyatların da uygun olması Türk kadınının tercihi. Türk kadınının modaya önem vermesi, Türk modasının bu alanda yükselmesinin de önünü açıyor. Dima Aslan, dünya modasına yön veren modacılar arasında Türk modacıların her gün artan bir rolünün bulunduğunu ifade ediyor...