Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi’nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban’da bulunması Erzurum’un dağı taşı altın dedirtti.

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, “Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda Altın ve Gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde Altın ve Uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum’a yatırımcıları bekliyoruz” dedi.