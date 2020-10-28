Koçören Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve bir su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm makilik alan ile bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Hatay'da makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
28.10.2020 - 02:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 02:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Etiketler : hatay,hatay yangın,
742223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742223.aspx
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