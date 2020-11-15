Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam Erdem D. isimli şahıs, eski karısı Tülay Sivil ve Mesut Sivil’i yaşadıkları evde öldürmüştü. Olayın ardından ifadesi alınan zanlının, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mesut ve Tülay Sivil'in cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.
Silivri'de eski karısı ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15.11.2020 - 16:30 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri’de dün akşam eski karısı ve eşini öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silivri,
746674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746674.aspx
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