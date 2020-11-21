Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüsle mücadelede alınan son önlemler kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermesine karar verilmişti. Kararın İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle yayınlanmasının ardından tüm yurtta restoranlar da gerekli önlemleri alarak masa ve sandalyeleri kaldırıp paket servise geçtiklerini duyurdu.

Yemeğini alan çömelip yerde yedi

Uygulamanın ilk gününde Taksim’de ilginç manzaralar oluştu. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, restoran ve kafeden alışveriş yaptıktan sonra, kendilerine sokak üzerinde yer aramaya başladı. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu müşterilerin bazıları yere çömeldi, bazılarıysa yiyeceklerini ayaküstü tüketti. İnsan yoğunluğunun oluştuğu cadde girişinde sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.