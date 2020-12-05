Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde Düzce Aziziye Mahallesi Görkem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 gencin mahallede gezdiğini gören vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokak aralarında dolaşan gençlerden birini Görkem sokak üzerinde yakaladı. 17 yaşında olduğu belirlenen O.A.’ya kısıtlamada sokağa çıktığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.



Bu sırada O.A.’nın ceza yediği yerden 50 metre ilerisinde sokak başında bir kişinin olduğunu belirleyen ekipler, şahsın yanına gitti. Yapılan kimlik incelemesinde 21 yaşındaki F.G.’nin ceza yiyen O.A.'nın arkadaşı olduğu ve arkadaşının ceza yemesini sokak başından izlediği belirlendi. F.G.’ye de kısıtlamada sokakta olmasından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen F.G., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Neyi çekiyorsunuz, beni çekmeyin" diyerek yüzünü sakladı. Polis ekiplerince cezai işlem uygulanan 2 genç, evine gönderildi.