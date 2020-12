Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Barajlarda neredeyse su kalmadı. Böyle boşa harcamaya devam edersek ve kar-yağmur yağmazsa, gece yarıları 1 saat su gelecek diye beklediğimiz, kap-kacak ne bulursak doldurduğumuz günler çok ama çok yakın. Öncelikle devletin içilecek değerde suyun araba yıkayarak, tarla sulayarak kaybedilmesine, bu değerde suyun 'indirim' adı altında ucuzlatılmasına 'dur' demesi; ardından da her birimizin her damlasının değerini bilerek su tasarrufuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurta haşladığımız suyu çiçek sulamak, çaydan artan suyu ütü suyu, duş alacağımız su ısınırken akan suyu biriktirerek temizlik başta olmak üzere her yerde kullanabiliriz. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde elimizi 20 saniye yıkarken, diş fırçalarken çeşmeyi kapatmak, duş süresini mümkün olduğu kadar kısa tutmak da alacağımız tedbirler arasında yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada her bireyin alacağı tedbirlere dair paylaşımlar birbirini izliyor. İşte onlardan birkaçı:

¥ Yumurta kaynattığınız, patates haşladığınız suyu biriktirin, çiçeklerinizi sularsınız.

¥ Çaydan artan suyunuzu biriktirin; ütü suyu ya da temizlik suyu olarak işe yarayacak.

¥ Kombiden sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu asla boşa akıtmayın.

¥ El yıkama, diş fırçalama gibi temizlikte, suyu açık bırakmayın.

¥ Bulaşıkları kesinlikle elde yıkamayın. Makineye göre 10 kat fazla su harcanıyor.

¥ Bulaşıklara ön yıkama yapmayın, yapacaksanız hepsini aynı sudan geçirin.

¥ Bulaşık ve çamaşır makinesini iyice doldurup öyle yıkayın.