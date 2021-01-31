Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Özel İdaresi ekiplerinin gelmesini beklemeyen Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sakinleri ise yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araçları kurtarmak için ilginç bir yöntemle yolu ulaşıma açtı. "Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek pikaplarının arkasına bağladıkları özel aparatla yolu ulaşıma açan köy sakinleri, ilginç bir görüntü oluşturdu. Pikabın arkasına bağladıkları yol açma aparatının üzerine ağırlık olması için 3 kişi otururken, soğuk havaya rağmen köylerinin yolunu açmayı başardılar.