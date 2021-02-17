Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasammun Mahallesi'nde bulunan Dilaykent Sitesi C Blok'ta bulunan 9 katlı binanın 8. katında meydana geldi. Felçli olan eşi ile birlikte yaşayan ve bir hafta önce anjiyo olan Asiye Sümür (71), aynı sitenin başka bir bloğunda oturan ve işte olan kızı Emine Şahane'yi telefonla arayıp rahatsız olduğunu söyledi. Emine Şahane de işte olduğu için komşuları Hatice Karataş'ı (44) telefonla arayarak yardım istedi. Bu talep üzerine komşu Karataş, yaşlı kadının yanına gitti. Burada Asiye Sümür birlikte çay içmek için mutfaktaki doğalgazlı ocağa demlik ile çay koydu. Kaynayan çaydanlıktaki su taşarak ocağı söndürdü. Ocaktan sızan gaz mutfağa yayıldı. Bu sırada Asiye Sümür ile Hatice Karataş doğalgazdan zehirlendi. İhbar üzerine 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 5 çocuk annesi Asiye Sümür hayatını kaybederken Karataş tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sümür'ün olayın olduğu eve üç gün önce taşındıkları öğrenildi.