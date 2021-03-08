Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkiinde meydana geldi. Ali Erdemir’in kullandığı 16 S 1003 plakalı otobüs, lastiğinin patlaması neticesinde devrildi. Otobüste bulunan ve kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayatî tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Lastiği patlayan otobüs devrildi: 18 yaralı
08.03.2021 - 13:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüs devrilirken, kazada 18 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
773059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773059.aspx
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