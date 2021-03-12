Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ataşehir’de bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Ç. isimli şahıs kardeşleriyle ortak olarak paylaştığı otel binasına ait kiranın sadece kendisine verilmesi gerektiğini öne sürerek geçtiğimiz haftalarda otel girişine gelip elindeki satırla tehditler savurmuştu.

Satırlı saldırgan Suat Ç. dün akşam saatlerinde yeniden otomobiliyle otelin önüne gelerek bu sefer de çalışanları darp etmeye çalıştı. Otelin kapısını hakaretler ederek personele zorla açtıran Suat Ç. Otel personeli olan bir kişiyi ise asansöre götürüp darp etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ensesinden tutup asansöre itti”

Olayın yaşandığı esnada durumu gören otel personeli Kemal Ş. “Biz bu problemi yaklaşık her hafta yaşıyoruz. Bu iş bu şekilde devam ederse hiç iyi olmayacak. Adam otele gelip darp ediyor, gasp ediyor, işletmeye çöküyor. En son ki olayda aracıyla gelip önce arkadaşa çarptı. Araçtan inip arkadaşın ensesinden tutup, asansörün içerisine sokmaya çalıştı. Birkaç defa elini beline götürdü. Silah veya başka bir şey mi vardı göremedik. Olay anında müşteriler otelden gitti. Herkes tedirgin oldu. Bu olayın artık sonuçlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuya ilişkin konuşan Av. Asena Aksoy Baycan ise, “Maalesef aynı talihsiz olayı tekrar yaşadık. Bu sefer de çalışanlarımızı darp etti. Çok üzgünüz. Müvekkilim ve çalışanlarının can sağlığından endişeliyiz açıkçası. Otele alkol alarak gelen şahıs çalışanımızı darp etti. Emniyet güçlerimizin gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz” dedi.