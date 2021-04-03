Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar uygulanacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından çok yüksek riskli ve orta riskli olan 58 ilde dün akşam saat 21.00 itibariyle geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 58 ilin içinde olan İstanbul’da kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ile turistlerin sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmedikleri görüldü. Şehrin önemli noktalarından olan Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlamadan muaf olanlarından bazılarının maskelerini tam olarak takmadıkları bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

Sahil havası virüsü unutturdu

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Ortaköy sahillerinde de kısıtlamadan muaf olanların önlemleri dikkate almadıkları ve güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıktıkları görüldü.