Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah 06.30 sıralarında bir evin bahçesinden kopan toprak yığını mahallenin ana yoluna indi. Mahalleye ulaşım sağlanamazken yol kenarındaki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve fen işleri ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Aracını toprağın altından zor kurtardığını söyleyen Çetin Fidan, "Sabah 06.00 civarında oldu. Sese uyandık. Herkes sese uyandı. Ben zaten uyanamadım. Komşular geldi kapıya. Senin araban göçüğün altında kaldı dediler. Daha önce belediyeye de bilgi verilmişti. Hava şartlarından dolayı hiç kimse bir şey yapamadı. Aracımda maddi hasar var. Yerinden oynatamadım. Komşular ile beraber çektik" diye konuştu.