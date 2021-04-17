Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz’de Afrika Kaynaklı ‘Toz taşınımı’ uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ’da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı. Etkili olan yağış sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.