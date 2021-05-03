Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi'nde yaşandı. 4 arkadaş, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Botan Vadisi civarında yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe çıkan 4 arkadaş sarp arazide yönlerini şaşırarak kayboldu. Kaybolduklarını anlayan 4 arkadaş, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sarp arazide mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan 4 kişi kurtarıldı.