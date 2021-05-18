Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu tam kapanma sürecinde vaka sayılarının önemli ölçüde azaldığını belirterek; “17 günlük kapanma sürecinde vaka sayımız yüzde 75 azaldı, azalmaya da devam ediyor.

Asi çalışmaları hızlanacak

Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı üzere ülkemize gelecek olan 100 milyon doz aşı sayesinde, inşallah aşılama çalışmalarını hızlandırarak, salgınla mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz, rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyarak kazanımlarımızı koruyalım” şeklinde konuştu.