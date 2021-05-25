Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı. Daha sonra durdurulan arabada yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan tespit edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen ekipler durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.



Yavru ceylanlar kurtarıldı, şüpheliler ceza yedi

Ele geçirilen yavrular yetkililer tarafından alındı. Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğundan dolayı, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlileri şüpheli şahsa idari para cezası kesti.