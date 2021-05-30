Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da 77 yaşındaki Rüstem Kılınç'a ulaşamayan yakınları, aynı ilçede ikamet eden başka akrabalarından yaşlı adamı kontrol etmeleri için yardım istedi.

Rüstem Kılınç'ın evine giden akrabası pencereden bakınca yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Şahsın ikametine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan araştırmada herhangi bir şüpheli durum olmadığı belirlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADIĞI VİDEO İLE HATIRLANDI

Rüstem Kılınç’ın pandeminin ilk dönemlerinde pazar ihtiyaçları için evine gelen polis memuruna isteklerini yazdırırken gözyaşlarını tutamayarak ağlamış, kaydedilen o anlar sosyal medyada en çok izlenilenler arasına girmişti.

Evden çıkamayan yaşlıların ihtiyacını polis karşılıyor Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların yardımına koşuyor.