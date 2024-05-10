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Türk Hava Yolları'na transfer olan voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Hava Yolları&#039;na transfer olan voleybolcu Tuğba Şenoğlu&#039;nun hayatı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk millî voleybolcu olan Tuğba Şenoğlu'nun THY'ye transfer olduğunu duyurmasının ardından kimdir, evli mi, hangi takımda oynuyor gibi sorular gündeme geldi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın transferini duyurduğu sporcunun oynadığım takımlar hakkında...

Vodafone Sultanlar Ligi olan THY, yeni transferini duyurdu. Geçen sezon Kuzeyboru’da forma giyen voleybolcu şimdi ise THY forması ile mücadele edecek. Oyuncunun hayatına dair merak edilenler...

2 Şubat 1998 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. Smaçör pozisyonunda forma giyen isim Türkiye kadın millî voleybol takımında yer alıyor.

Küçük yaşlarda voleybol ile tanışan isim 2013 yılında VakıfBank altyapısında oynadı. 2014-15 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti ve bir sonraki sezon Beşiktaş'a kiralık olarak gitti.

2017 senesinde 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda en iyi smaçör seçildi.

Türk Hava Yolları'na transfer olan voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun hayatı - 1. Resim

2017-18 döneminden itibaren VakıfBank SK takımında yer alan isim 2 sezonun ardından Yeşilyurt'a kiralık olarak gitti. 

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3., 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 5. olarak bitiren milli voleybol takımında yer aldı. 2022-23 sezonundan önce Japonya'nın takımı olan Kurobe AquaFairies'a transfer oldu. 1 sezon durduktan sonra Kuzeyboru takımına dahil oldu.

22 Temmuz 2022 yılında Burhan İvegin ile dünya evine girdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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