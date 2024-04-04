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Haberler > Teknoloji > Sultanlar Ligi 5G hızında! Vodafone’dan voleybola şahin gözü teknolojisi 

Sultanlar Ligi 5G hızında! Vodafone’dan voleybola şahin gözü teknolojisi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sultanlar Ligi 5G hızında! Vodafone’dan voleybola şahin gözü teknolojisi 

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sponsorluk anlaşmalarıyla dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna destek olan Vodafone, Şahin Gözü teknolojisiyle hem oyunculara hem seyircilere daha iyi bir deneyim yaşatacak. Bu kapsamda Vodafone, Volleyball Nations League Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında kullanılan Şahin Gözü sisteminin 5G entegrasyonu üzerinde çalışmalar yürütüyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Şahin Gözü uygulaması, nisanda başlayan yarı finaller, finaller ile üçüncülük/dördüncülük eşleşmelerini kapsayan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde geçerli olacak. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere iki farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yollarının maçlarında uygulanacak.

SIFIRA YAKIN GECİKME

Şahin Gözü teknolojisi, Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni sıfıra yakın gecikmeyle daha ileriye taşımayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor. Şahin Gözü’nün sunduğu veriler arasında kullanılan servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi verilerin bulunduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Hedefimiz, dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Millî Kadın Voleybol Takımı’mıza ve Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Nisan ayında devam etmekte olan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren de Şahin Gözü teknolojisinin pazartesi günü yarı finallerin ilk ayağındaki maçlarda seyirci ile buluştuğunu ve çok beğenildiğini söyledi. 

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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