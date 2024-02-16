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    • Haberler > Ekonomi > Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olacak! Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı

    Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olacak! Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip geliyor. 2016 yılından beri geliştirilen Netgsm, bu ay itibarıyla abone alımlarına başladı. Firma, "0510 22X XXXX" numara blokunu kullanacak.

    Türkiye'nin 4'üncü operatörü olma amacıyla yola çıkan Netgsm, abone alımlarına başladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

    Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

    Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.

    Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olacak! Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı

    "ABONELİKLERİ ELEKTRONİK ORTAMDAN ALIYORUZ"

    Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık." değerlendirmesinde bulundu.

    Böylece Türk Telekom'un mobil hizmeti TT Mobil, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından 4'üncü operatör olarak hizmet vereceklerini belirten Öcal, diğer GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini kaydetti. Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

    Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olacak! Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı

    "YAZILIMLARIMIZI TÜBİTAK DESTEKLİ AR-GE PROJELERİYLE GELİŞTİRİYORUZ"

    Altyapıda kullandıkları yazılımların çoğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini vurgulayan Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübeye ve altyapıya sahip olduklarını anlattı.

    Mobilite ihtiyacının baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer altyapının tamamı kendisine ait olan operatörlerle kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade eden Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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